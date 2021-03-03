Neçirvan Barzani’den Ayn el-Esed Üssü saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne yönelik saldırıyı kınadı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tür saldırıların tekrarlanmasının tümüyle Irak’ın çıkarlarına aykırı olduğu vurgulandı.

Saldırıda bir ABD’li sözleşmeli personelin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Neçirvan Barzani, söz konusu personelin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ABD’nin başını çektiği Uluslararası Koalisyon güçlerinin DAİŞ’le mücadelede desteğine ihtiyaç duyulduğunu bildiren Neçirvan Barzani, DAİŞ tehdidinin her geçen gün arttığını belirtti.

ABD’nin Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiği açıklandı.

Ortak Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Tahsin Hefaci yaptığı açıklamada, bu sabah saat 07.30 sıralarında roketli saldırı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle Amerikalı bir sözleşmeli personel kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Üssün 10 Katyuşa roketiyle hedef alan alındığı belirtildi.

Roketlerin tamamının üssün dışına düştüğü ifade edildi.

Son dönemlerde ABD’nin Irak’taki üsleri sık sık roketli saldırıların hedefi oluyor.