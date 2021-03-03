Polonya’dan Kürdistan Bölgesi’ne tıbbi malzeme desteği

ERBİL (K24)

Polonya hükümeti, Kürdistan Bölgesi Dışişleri Bakanlığı’nın mültecilerle ilgili çalışmaları ve yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na 3,5 ton ekipman ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Yardımlarından ötürü Polonya hükümetine teşekkür eden Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Polonya'nın Erbil Başkonsolosluğunun, Bağdat’taki Büyükelçiliğinin ve Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın bu dönemdeki desteklerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Polonya Temsilcisi Ziyad Rauf da “Polonya hükümeti, yerel yetkililer ile hayır kurumları, Kürdistan Bölgesi’ndeki yardıma muhtaç kişiler ve mülteciler için özel uçaklarla onlarca yardım gönderdi” dedi.

Rauf, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ihtiyaçları karşılamak için lojistik ve insani destek çabalarını sürdürdüğünü de vurguladı.

Öte yandan Rauf, Polonya’nın önerisiyle insan hakları savunuculuğu ve diyalogu destekleyen kişi ve kuruluşlara verilen Sergio Vieira de Mello Ödülü’ne Barzani Yardım Vakfı’nın layık gördüğünü ifade etti.