Rojava’da kadın sanat festivali düzenlendi

KAMIŞLO (K24)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dünyanın pek çok yerinde başlayan etkinlikler Rojava’da da devam ediyor.

Rojava’nın Kamışlo kentine bağlı Cizire Bölgesi’nde düzenlenen 6’ncı kadın edebiyatı ve sanat festivaline yoğun ilgi gösterildi.

Söz konusu festivalde el sanatları, resimler ile çizimler, geleneksel Kürt kıyafetleri, edebiyat ve hikaye söyleşilerinin olduğu pek çok etkinlik yer aldı.

Kadın Festivali Organizasyon Komitesi, bu festivalin kadınların sanatsal üretimlerini sunmaları ve toplumdaki yerlerini görmeleri için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Komite, amaçlarının kadınları güçlendirmek olduğunu bildirdi.

K24’e konuşan Zeynep, Kürt kadınlarının çalışmalarını tutkuyla sürdürdüğünü belirterek, bu çabaların Kürdistan’ın dört parçasındaki Kürtler arasında uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve bunun korunması gerektiğini söyledi.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen festivalde kadınlar tarafından çok sayıda hikaye ve şiir okundu.

Festival sonunda ödüller dağıtılacak.