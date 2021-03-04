Pentagon: Son saldırı daha önce yapılanlarla uyuşuyor

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Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik saldırıya ilişkin ellerinde şimdilik 10 roketin fırlatıldığı ve tamamının üsse isabet ettiği bilgisi olduğunu söyledi.

Saldırılara karşılık roket, top ve havan önleme sistemlerinin devreye girdiğini belirten Kirby, bunların fırlatılan roketleri vuramadığını söylemekten kaçındı.

Kirby, Irak'ta yaşananların endişe verici olduğunu, saldırının sorumlularının araştırıldığını ve şu aşamada hangi grubun bu saldırıyı düzenlediğini bilmediklerini söyledi.

Son roketli saldırıların daha önce yapılan saldırılarla benzerlik arz edip etmediğine yönelik bir soruyu yanıtlarken Kirby, "Daha önce Şii destekli gruplardan roket saldırıları düzenlediklerini gördük. Dolayısıyla kesinlikle Şii destekli grupların daha önce yaptığı saldırılarla uyuşuyor" dedi.

Kriby ayrıca İran'ın uzun bir zamandır Şii gruplara değişik şekillerde desteğini sürdürdüğünü ifade ederek, önceki yönetimin İran’a maksimum baskı politikasının İran'ı daha da cesaretlendirdiğini ileri sürdü.

Sözcü, "İran ile ABD arasındaki ilişkiler halen gergin" değerlendirmesinde bulundu.

Bu grupların bazılarının İran tarafından desteklendiğini belirten Kirby, "Elbette ki kimse orada gerilimin tırmanmasını istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.