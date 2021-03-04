DAİŞ’ten Irak polisine saldırı

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Selahaddin’deki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Muhtesim ilçesinde DAİŞ, Irak Federal Polisi’ne yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayrıca Diyala'nın Ozem ilçesinde Irak güvenlik güçleri tarafından çok sayıda bomba ve patlayıcının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Irak Hava Kuvvetleri'nin, Selahaddin ve Diyala'daki bazı DAİŞ sığınaklarını bombaladığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü İletişim Birimi tarafından yapılan açıklamada ise, son 24 saatte Diyala’da 28, Ninova’da 21, Kerkük’te 14 olmak üzere toplam 63 DAİŞ mensubunun yakalandığı bildirildi.