Hol Kampı’nda bir ceset bulundu

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rojava Asayiş güçlerinin, çoğunluğu DAİŞ mensubu kişilerin ailelerinin kaldığı Hol Kampı’nda Irak vatandaşı bir mülteciye ait ceset bulduğunu açıkladı.

Söz konusu kişinin silahla vurularak öldürülmüş halde bulunduğu belirtildi.

Hol Kampı’nda son zamanlarda çok sayıda cinayet işlendiği biliniyor.

Gözlemevi’ne göre, sadece mart ayının ilk dört gününde 4 Iraklı mülteci öldürüldü.

Rojava’nın en büyük mülteci kamplarından olan Hol Kampı’nda çoğunluğu DAİŞ’lilerin kadın ve çocukları olmak üzere 62 bin mülteci kalıyor.

Uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.