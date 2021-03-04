İsrail: Petrol sızıntısının sorumlusu İran

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AFP’nin haberine göre, İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel düzenlediği basın toplantısında, "Bu çevresel saldırının sorumlusu İran’dan kalkan Libya bayraklı bir korsan gemi” dedi.

“İran yalnızca nükleer silahlarla değil, aynı zamanda çevresel saldırılarla da terör faaliyelerine devam ediyor” diyen Gila Gamliel’e göre gemi, İsrail'in münhasır ekonomik bölgesine kasten girerek petrolü denize boşalttı.

İsrail basını Çarşamba günü, petrol sızıntısına neden olan geminin tespit edildiğini ancak geminin menşei hakkında bilgi verilmediğini duyurdu.

İsrailli Bakan, “Kimsenin doğamıza, inancımıza veya sahillerimize zarar vermesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Umman Körfezi'nde bir İsrail gemisinin hedef alınmasıyla ilgili olarak Pazartesi günü açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaydan İran’ı sorumlu tutmuştu. Tahran yönetimiyse, Umman Körfezi'ndeki MV Helios Ray isimli yük gemisini hedef alan patlamada herhangi bir rolülün olmadığını söylemişti.