Will Smith: Başkan adayı olmayı düşünüyorum

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Jon Favreau, Jon Lovett, Dan Pfeiffer ve Tommy Vietor'un sunduğu Pod Save America podcastine katılan 4 Grammy ödüllü Hollywood yıldızı Will Smith'e siyasete atılmakla ve ırkçılıkla karşı karşıya geldiği durumlarla ilgili görüşleri soruldu.

52 yaşındaki oyuncu "Sanırım şimdilik o makamın biraz derlenip toplanmasını bekleyeceğim. Sonra, ileride bir noktada bunu düşüneceğim" dedi.

Kesinlikle bir fikri olduğunu ve insanlar arasındaki anlayışı geliştirmenin yanı sıra toplumsal uyum ihtimaline de inandığını söyleyen Will Smith "İster sanat alanında kalarak ister bir noktada siyasete yönelik girişimler yaparak, payıma düşeni kesinlikle yapacağım" ifadelerini kullandı.

4 Grammy ödüllü oyuncu, ABD'de siyahi biri olarak büyüme deneyimlerini de paylaşarak ırkçı kelimenin kendisine en az 5 kez kullandıldığını söyledi. "Bu hakarete muhtemelen 5-6 kez maruz kalmışımdır. Neyse ki, bunu bana söyleyen zeki bir insan hiç olmadı" diyen Smith sözlerine şöyle devam etti:

“Irkçıların ve ırkçılığın aptalca olduğu izlenimiyle büyüdüm, bunlarla baş etmek kolaydı. Onlar bu denli tehlikeliyken daha zeki olmak zorundaydım. Bir ırkçının gözlerinin içine baktığımda zeka emaresi namına hiçbir şeye rastlamadım.”

Kariyerinin başında daha çok sistematik ırkçılığa rastladığını ve "cehaletle kötülük arasındaki farkın" dikkatini çektiğini belirten Smith "Neyse ki cehalet bariz kötülükten daha yaygın. Eğitim ve anlayış sürecinin ırkçılığın maalesef ülkemizin kumaşına işlemiş daha tehlikeli ve zor yönlerini hafifletebileceği konusunda da hep ümitli oldum" dedi.