Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 aşılaması başladı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde ilk coronavirüs aşısını Erbil’de sağlık çalışanı Goran Osman Bayiz oldu.

K24’e konuşan Bayiz, “Aşıyı ilk yaptıran kişi olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz aylarda coronavirüs aşısının bulunmasıyla hepimiz mutlu olmuştuk ve şimdi bu aşı Kürdistan’a ulaştı. Kürdistan’da herkesin aşı olmasını ve bu salgının son bulmasını umuyorum” dedi.

Aşı yaptıracak kişilerle ilgili K24’e bilgi veren Sağlık Bakanı Saman Berzinci, “İlk başta sağlık çalışanları aşılanacak, daha sonra Peşmerge ve güvenlik güçleri” diye belirtti.

Vaka sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Berzinci, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nde ilk etapta 5 bin doz aşı geldi ve ihtiyaç oranına göre illere dağıtıldı.

Son verilere göre Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 109 bin 587 kişi coronavirüse yakalandı, 3 bin 525 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.