SMDK Başkan Yardımcısı: Suriye sorununun çözümü için Erbil’in rolü önemli

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK)Başkan Yardımcısı Ruba Habuş, dün Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdikleri temasları, Başkan Mesud Barzani’yle yaptıkları görüşmelerin detaylarını ve Afrin’deki insan hakları ihlallerini değerlendirdi.

SMDK heyetinin Başkan Mesud Barzani ile yaptığı görüşme hakkında Habuş, “Suriye’de büyük krizler yaratan bölgesel ve uluslararası aktörlerden bahsettik. İran’ın destek verdiği silahı milislerin Suriye’de işlediği suçları ve ihlalleri konuştuk. Ayrıca görüşmede PKK’nin Suriye meselesindeki varlığı ve Kürdistan Bölgesi’ndeki mültecilerin durumunu el aldık” dedi.

Suriye’deki sorunların çözümü için Erbil’in rolünün önemine vurgu yapan Ruba Habuş, Kürdistan Bölgesi'nin 250 binden fazla Suriyeli mülteciyi barındırdığını anımsattı.

Rojava’nın Afrin kentindeki Türkiye destekli eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu (SMO) bağlı silahlı grupların sivil halka yönelik gerçekleştirdikleri hak ihlallerine değinen SMDK Başkan Yardımcısı şunları söyledi:

“Afrin’de hak ihlallerinin yaşandığını biliyoruz. Fakat bu sorun sadece Afrin’de yaşanmıyor. Bu sorun Cerablus, Azez, Bab ve diğer bölgelerde de yaşanıyor. Ayrıca, bu bölgelerde çok sayıda patlama da medyana geliyor. Bu böylelerde güvenlik sorununun çözümü için biraz daha zamana ihtiyaç vardır.”

Afrinli mültecilerin evlerine dönmeleri için çalışıldığını belirten Ruba Habuş, kimsenin Afrin’in demografisini değiştirmeye çalışmadığını ifade ederek, Kürtlerin Suriye halkının gerçek bir parçası olduğunu vurguladı.

Habuş, Başkan Barzani ile yaptıkları görüşmede Suriye’deki etnik ve dini grupların haklarıyla ilgili konuştuklarını belirterek, “Suriye sorunu Esad rejimi ve terörist gruplar olmadan çözülmelidir. Suriye'deki tüm bileşenlerin hakları eşit olmalı ve demokrasi hakim olmalıdır. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) muhalefetin içerisinde kilit bir rol oynuyor. Ayrıca muhalefetin içerisinde Türkmen ve Süryaniler de var. Demokratik bir devlette, herkesin hakkı eşit olmalıdır" ifadelerini kullandı.

SMDK’nın Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret hakkında ise Habuş şunları söyledi:

“Ziyaretimizin amacı bizim için stratejik olan Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri güçlendirmek. Suriye’de çıkan savaş ile birlikte yüz binlerce mülteci Kürdistan Bölgesi’ne göç etti. Ayrıca ziyaretin diğer bir amacı ise bölgedeki mülteci kamplarını ziyaret edeceğiz. Halkımızı dinleyerek sorunlarını çözeceğiz ve taleplerini karşılamaya çalışacağız.”