Başbakan: Suriye’de Kürtlerin meşru talepleri karşılanmalı

ERBİL (K24)

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri ile bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani, ülkedeki tüm bileşenlerin haklarının korunması ve Kürtlerin meşru taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, SMDK Başkanı Nasır el-Hariri ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Suriye ve bölgedeki durum ile Suriye’deki sorunların çözümü konusundaki çabalar ele alındı.

SMDK Başkanı Nasır el-Hariri, Suriye halkına yönelik dostane tutumunun yanı sıra, yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmasından dolayı Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür etti

Nasır el-Hariri, Kürdistan Bölgesi’nin Suriye halkının meşru mücadelesine verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani ise Suriye’de çözüme yönelik tüm çabaları desteklediğini belirterek, sorunun barışçıl bir şekilde çözümünden yana olduklarını ifade etti.

Suriye’de huzur ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çeken Başbakan, bunun ülkedeki tüm bileşenlerin haklarının korunduğu ve Kürtlerin meşru taleplerinin karşılanacağı bir çözümle mümkün olabileceğini kaydetti.

Afrin’de yaşanan hak ihlallerine de değinen Başbakan, durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, yaşanan hak ihlallerinin bir an önce son bulması temennisinde bulundu.