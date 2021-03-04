Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 202 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kentlere göre vaka sayısı şöyle: Erbil 114, Süleymaniye 36, Duhok 42, Raperin, Germiyan 4, Halepçe 1.

132 kişinin daha iyileşerek sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Genel tablonun son hali şöyle:

Test: 1 milyon 208 bin 266

Vaka: 109 bin 789

İyileşen: 104 bin 50

Tedavisi süren: 2 bin 213

Ölüm: 3 bin 526