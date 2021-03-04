Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 202 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kentlere göre vaka sayısı şöyle: Erbil 114, Süleymaniye 36, Duhok 42, Raperin, Germiyan 4, Halepçe 1.
132 kişinin daha iyileşerek sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
Genel tablonun son hali şöyle:
Test: 1 milyon 208 bin 266
Vaka: 109 bin 789
İyileşen: 104 bin 50
Tedavisi süren: 2 bin 213
Ölüm: 3 bin 526