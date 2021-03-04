Sağlık

WHO: Avrupa’da Covid-19 vakaları artıyor

WHO, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da yeniden canlandığına dikkat çekti.
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WHO
WHO
avrupa Coronaviris vakalar who Dr. Hans Kluge

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, konuya ilişkin açıklamasında, vaka artışının bazı Batı Avrupa ülkelerinde de kendini gösterdiğini söyledi.

Hastane ve sağlık çalışanları üzerindeki yükün Avrupalı komşu ülkelerin tıbbi dayanışması sayesinde karşılandığını belirten WHO yetkilisi, "Yine de, salgınla birlikte geçen bir yılın üzerindeki bir sürecin ardından sağlık sistemlerimiz bu durumda olmamalı" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgınında, dünya genelinde şu ana kadar 116 milyona yakın vaka görüldü. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2,5 milyonun üzerinde.

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