Davutoğlu’ndan K24’e fezleke yanıtı: Siyaseti dizayn etme çabası, buna karşı çıkarız

ANKARA (K24)

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuşan iki lider, yeni anayasa çalışmaları, insan hakları eylem planı ve fezlekelere dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

K24 muhabirinin, HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezlekeleri sorması üzerine Davutoğlu şu yanıtı verdi:

“O gün bütün muhalefet partileri, HDP ve CHP de dahil, dokunulmazlıkların kaldırılması görüşünü ifade ediyorlardı. Bazı çevreler ise sadece bir partiye dönük olarak dokunulmazlıkların kaldırılması talebinde bulunuyorlardı. Ben muhalefetin de görüşlerini göz önüne alarak ve onların da mutabık kaldıkları çerçeve olarak tek bir partiye ve tek bir parti milletvekillerine karşı dokunulmazlıkların kaldırılmasını doğru görmediğimi ifade ettim ve ben dahil kimin dosyası varsa, kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini söyledik ve kaldırdık. İşin arka planı budur. O zaman muhalefet partileri de bunu talep ediyorlardı. Şu anda da aynı kanaatteyim. Kürsü dokunulmazlığı hariç milletvekillerinin, düşünce, görüş ifade etme dokunulmazlıkları hariç diğer vatandaşlardan bir farkının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü fezlekeler ise ilkesel bir çerçeveden bakılarak gelmiş fezlekeler değil. Hukuki boyutundan daha çok siyaseti dizayn etme çabası. Bu bir siyaset mühendisliğidir. Fezlekelerin temel niyeti siyaseti dizayn etme çabası olduğu için tutumumuz açıktır. Biz buna karşı çıkarız.”

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ise yeni anayasaya dair, “Kusura bakmasınlar ama şahsen önemsemiyorum. Kanunları değiştirmek yeri geldiğinde gerekli ama esas olanı mevcut kanunlara uymak. Zihniyet değişmeden, kanunların değişmesi hiçbir şey ifade etmiyor” dedi.

28 FEZLEKE 9 HDP’LİYE AİT

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, "33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" demişti.

33 fezlekenin 28'i HDP'li 9 milletvekiline aitti.

Haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekilli; Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan'dı.