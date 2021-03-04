Amedspor deplasmandaki maçı 2-0 kazandı
HABER MERKEZİ
Amedspor, deplasmanda karşılaştığı Gümüşhanespor’u Sinan Akaydın’ın golleriyle yenerek, maçı 2-0 kazandı.
TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Amedspor 26. hafta maçında Gümüşhanespor’a konuk oldu.
90 dakika boyunca etkili bir oyun sergileyen Amedspor 9. Ve 50. Dakikalarda Sinan Akaydın’ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Amedspor bu galibiyetle puanını 44 yükseltti ve 5. Sıradaki yerini korudu.
Son haftalardaki maçlarda galibiyetle ayrılan Amedspor, geçtiğimiz hafta da Zonguldak Kömürspor'u 2-0 mağlup etmişti.