Bitlis kırsalında helikopter düştü: 11 asker yaşamını yitirdi

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Bingöl'den kalkan bir askeri helikopterin Bitlis kırsalında düştüğü ve 11 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 personelin yaşamını yitirdiğini, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 11 asker yaşamını yitirirken, 2 asker de yaralandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.”

Kazada 11 askerin yaşamını yitirdiği, 2’sinin ise yaralandığı kaydedilirken, yaralı personelin hastaneye sevk edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

​İHA'nın haberine göre, hayatını kaybedenler arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.