SMDK Başkanı, Başbakan ile görüşmesini K24’e anlattı

ERBİL (K24)

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesinin içeriğini anlattı.

K24’e konuşan SMDK Başkanı Nasır el-Hariri, “Öncelikle sahadaki gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeleri konuştuk. Suriye’de siyasi çözüm için anlaşmaya varılmasından konuştuk” dedi.

Hariri, “Başbakan ile görüşmede ENKS ile PYNK arasındaki müzakerelerin yanı sıra İran yanlısı milislerin Suriye’deki faaliyetlerini ele aldık” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Afrin’i de konuştuklarını kaydeden Hariri, Kürdistan Bölgesi’ndeki Suriyeli sığınmacılara Erbil hükümetinin destek verdiği ve sığınmacıların durumunu ele aldıklarını ifade etti.

Suriye muhalefetinin kurduğu geçici hükümet tarafından Afrin, Azez ve diğer bölgelerde yaşanan ihlallerle ilgili hukuki süreçlerin yürütüldüğünü kaydeden Hariri, gerçeklerin araştırması için komisyonların oluşturulduğunu ve insan hakları ihlallerinde bulunan bazı askeri etkilerin yargılandığını belirtti.

Kendi kontrollerindeki bölgelerde iyi gelişmelerin de olduğunu ve çok sayıda saldırının engellendiğini söyleyen Hariri, SMDK’nin merkez ofisinin Azez’de olduğunu ve ENKS’nin SMDK’nin ortağı olduğunu bildirdi.

Kürtlerin Suriye devrimine ilk başından itibaren katıldığını kaydeden Hariri, ENKS’nin Suriye muhalefetinin ortağı olduğunu ve Suriye muhalefetinin kontrolündeki tüm bölgelerde ENKS’nin ofis açabileceğini belirtti.

Newroz dolayısıyla tebriklerini ifade eden Hariri, sağlık koşullarının el vermesi durumunda büyük Newroz kutlamaları yapmayı planladıklarını söyledi.

Hariri, bugün Başbakan Mesrur Barzani ile dün ise Başkan Mesud Barzani ile bir araya gelmişti.