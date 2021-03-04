Güvenlik Konseyi, çökertilen casusluk şebekesiyle ilgili bilgileri yayınladı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Behdinan bölgesinde çökertilen casusluk şebekesiyle ilgili bazı belge ve itirafları yayınladı.

Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan video, Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini çökertmek için çalışan casusluk şebekesinin 6’şar yıl hapis cezası almasına neden olan belgelere yer verildi.

Casusluk şebekesinin PKK ve farklı bazı taraflarla direkt bağlantılı olduğu ve Peşmerge, Asayiş ve Kürdistan güvenlik kurumlarıyla ilgili bilgiler toplamakla görevli oldukları belirtildi.

Casusların hedeflerinin Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğine zarar vermek olduğu kaydedilirken, bazı bölgelerde silah eğitimi aldıkları bildirildi.

Söz konusu kişilerin gazeteci ve sivil aktivis görünümüyle casusluk faaliyetlerinde bulunduğu ve Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini yok etmeye çalıştıkları kaydedildi.

İtiraflarında PKK dışında başka taraflara da çalıştıklarını söyleyen casusların, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi sitemi değiştirmek için çalıştığı vurgulanarak, Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri noktaların yanı sıra askeri konvoyların fotoğraflarını çektiği ifade edildi.

Soruşturma neticesinde, itiraflar ve belgeler ışığında 5 kişinin PKK ve başka gruplarla bağlantıları olduğunun ispatlandığı kaydedilen açıklamada, "PKK ve diğer grupların talimatı üzerine şahıslar, Kürdistan Bölgesi'ndeki Peşmerge, Asayiş ve hakimlere ait yer bilgilerini aktardı" dendi.

Açıklamada, "Bununla da yetinmeyen kişiler, hafif ve sessiz silahlarla atış talimatları yaptı. Çalışmalarının hiçbir şekilde gazetecilik ve aktivistlikle bir alakasının olmadığı tespit edilmiştir. Aksine bu isim adı altında farklı planları gerçekleştirmek istemişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Duhok ve Erbil'de geçen yıl gözaltına alınıp tutuklanan 5 kişiye, 16 Şubat'ta ulusal güvenliği tehdit ettikleri suçlamasıyla 6'şar yıl hapis cezası verilmişti.

Başbakan Mesrur Barzani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, söz konusu tutukluların gazeteci veya aktivist olmadıklarını, farklı ülkeler için çalışan ajan veya provokatörler olduklarını belirtmişti.

Çökertilen casus şebekesinin Şirwan Emin Nao, Guhdar Muhammed Emin Abdulmecid, Hariwan İsa Muhammed, Şivan Said Omer ve Eyaz Kerem Reşid isimli şahıslardan oluştuğu bildirildi.