4 Avrupa ülkesinde Covid-19’da son durum

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İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 339 bin 635 testte 22 bin 865 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Bugünkü yeni vaka sayısı ile hem günlük vaka sayısındaki yükseliş trendi sürdü hem de ülkede yılbaşından beri en yüksek sayı kaydedildi.

Salgının başlamasından beri geçen bir yılda toplam vaka sayısı 2 milyon 999 bin 119'a ulaştı. Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 446 bin 439'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 475'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 339 artarak, 98 bin 974'e, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 488 artışla 2 milyon 453 bin 706'ya çıktı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 4 milyon 841 bin 993 oldu. Aşılananların 1 milyon 517 bin 624'ünün, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, artan vakalar sebebiyle bakanlar kurulunun, ülkede bahar aylarında bazı kent ve bölgelerde yapılması gereken kısmi yerel seçimleri 15 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında bir tarihte yapılmak üzere ertelediği belirtildi.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 bin 573 Covid-19 vakası tespit edildi, ülkedeki sayı 4 milyon 201 bin 358'e çıktı.

Ülkede 242 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 124 bin 25'e yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Covid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 20 milyon 982 bin 571'e ulaştı, bunlardan 963 bin 862'sine ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 12 bin 136 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 1647'si yoğun bakımda bulunuyor.

Covid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Ancak hem 5 Ocak'ta başlayan karantina hem de aşının etkisiyle son haftalarda günlük vakalar 10 binin altına ve can kayıpları da 500'ün altına gerilemişti.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerine göre, ülkede can kaybı, dünden bugüne 254 artışla 70 bin 501'e çıktı.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 37 artışla 3 milyon 142 bin 358'e ulaştı.

Covid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Paskalya bayramına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Diğer yandan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 7-8 Mart tarihlerinde Madrid'de yapılması öngörülen gösterilere valilik, "kamu sağlığını riske atacağı" gerekçesiyle yasak getirdi.

Kadın örgütleri ve sol görüşlü gruplar, yasağa rağmen 250 ve 500 kişiyle sınırlı kalabalıkla eylemlerini yapacaklarını duyurdu.

PORTEKİZ

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Covid-19'dan son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 830 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Günlük can kayıplarında ekim ayından bu yana en düşük sayıyı bugün açıklayan Portekiz, Avrupa Birliği ülkeleri arasında yeni vaka sayılarında en düşük seviyelerde olan 5 ülkeden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede salgının başlamasından bu yana Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 16 bin 458'e, vaka sayısı da 807 bin 456'ya çıktı.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.