Milis gruplar Suriye sınırından çekiliyor

HABER MERKEZİ

Irak’ın Suriye sınırında bulunan Haşdi Şabi bünyesindeki bazı milis grupların sınır bölgelerinden çekildiği bildirildi.

Iraklı güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Anbar vilayetinin Suriye sınırında bulunan İran destekli silahlı grupların bir kısmı üslerinden çekildi.

Bir kısmının ise, milis sayısını azalttığı belirtildi.

Söz konusu hareketliliğin, ABD’nin Ayn el-Esed Aski Üssü’ne saldırıya karşılık verme çekincesinden olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Ketaib Hizbullah, Ketaib Seyyid’uş Şuheda ve diğer bazı grupların El-Kaim ile Elbu Kemal arasındaki bölgede bazı değişikliklere gittiği bilgisine ulaşıldı.

Dün ABD’nin Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.

Saldırı nedeniyle Amerikalı bir sözleşmeli personel kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

Üssün 10 Katyuşa roketiyle hedef alan alındığı belirtilirken, roketlerin tamamının üssün dışına düştüğü ifade edilmişti.