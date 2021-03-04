Belçika’dan Rojava’daki DAİŞ mensubu kadın ve çocuklarla ilgili adım

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De Croo, parlamentoda yaptığı konuşmada, Rojava’da Hol Kampı’ndaki durumun giderek kötüleştiğini, burada bulunan Belçika vatandaşı kadınlarla çocuklarının Belçika'ya geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamptaki çocukların "yeni teröristlere dönüşme riski bulunduğunu" belirten De Croo, "Buna izin veremeyiz. Bu yüzden o kadınları ve çocukları oradan çıkarmak için her şeyi yapmalıyız" dedi.

Hol Kampı’nda DAİŞ'e katılan 13 Belçikalı kadın ve çocuklarının bulunduğu belirtiliyor. Bu kadınların bazıları hakkında uluslararası yakalama emri bulunuyor. Sınıra yakın bir başka kampta ise 11 kadın ile 20 çocuğun bulunduğu ifade ediliyor.

Belçika hükümetinin kadınları ve çocukları ülkeye geri getirmesine yönelik çalışmaları ailelerin durumlarını değerlendirerek yürüteceği, çocuklar arasında 12 yaşından küçüklerin değerlendirmeye alınacağı bildirildi. Değerlendirmede DAİŞ'ten ayrılmak isteyenlerin durumunun öncelik taşıyacağı kaydedildi.

Belçika'da bir mahkeme 2019'un sonunda aldığı kararda, Belçika vatandaşı kadınların Suriye'de doğan çocuklarını Belçika hükümetinin ülkeye geri getirmesi gerektiğine hükmetmişti ancak bu karar şu ana kadar uygulanmadı.

Rojava’nın en büyük mülteci kamplarından olan Hol Kampı’nda çoğunluğu DAİŞ’lilerin kadın ve çocukları olmak üzere 62 bin mülteci kalıyor.

Uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.