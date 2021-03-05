Chelsea Liverpool’u deplasmanda devirdi
HABER MERKEZİ
İngiltere Premier Lig'de Chelsea'ye 1-0 yenilen Liverpool, tarihinde ilk kez üst üste 5 iç saha maçını kaybetti.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Chelsea arasındaki dev karşılaşmada gülen taraf Maviler oldu. Chelsea, kritik mücadelede rakibini Mason Mount'un 42’nci dakikada attığı golle 1-0 devirdi.
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kritik bir galibiyete imza atan Chelsea, puanını 47'ye yükseltip haftayı 4’üncü sırada kapattı. 7'nci basamakta yer alan Liverpool ise 43 puanda kaldı.
Liverpool tarihinde ilk kez üst üste 5 iç saha maçını kaybetti.
Thomas Tuchel, Chelsea'nin başına geçtikten sonra 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.