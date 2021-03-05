Kültür-Sanat

Urfa UNESCO’ya ‘Müzik Şehri’ başvurusu yapacak

Urfa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin müziğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) başvuracağı bildirildi.
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Urfa'nın müzikal zenginliğinin duyurulması amaçlanıyor
Urfa'nın müzikal zenginliğinin duyurulması amaçlanıyor
kürdistan UNESCO Urfa Müzik Şehri başvuru

HABER MERKEZİ

Urfa Büyükşehir Belediyesi, kentin müziğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla UNESCO’ya başvuracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok ünlü sanatçının yetiştiği kentin müzikal zenginliğinin tüm dünyaya duyurulması amacıyla çalışmalar sürdürüyor.

Sıra gecesi kültürünün yaşatıldığı kentin, müzik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, tanıtılması ve tescil edilmesi için UNESCO'ya 'Müzik Şehri' başvurusunda bulunulacak.

Bu kapsamda tüm paydaş kurumların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğünde yapılan toplantıda, gerçekleştirilecek etkinlikler, atılacak adımlar ile UNESCO başvurusu konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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