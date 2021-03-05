NATO: AB, Avrupa’yı tek başına savunamaz

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AFP ajansına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 90'ı aşkın bölümünün NATO üyesi bir ülkede yaşadığını, ancak AB üyesi ülkelerin, NATO savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sini karşıladığını vurguladı.

AB üyesi olmayan Norveç'in eski başbakanı olan Stoltenberg "stratejik özerklik" yerine "stratejik dayanışma" terimini tercih ettiğini belirterek "Tek başına bir AB'ye inanmıyorum. Tek başına bir Kuzey Amerika'ya da inanmıyorum. NATO içinde stratejik dayanışma içinde birlikte olan Kuzey Amerika ve Avrupa'ya inanıyorum" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, hiçbir ülke ya da kıtanın şu an güvenlik alanında karşı karşıya bulunulan sınamalarla tek başına başa çıkabileceğine inanmadığını söyledi.

“ZAYIFLAMA AVRUPA’YI DA BÖLECEKTİR”

AB'nin cephelerinin Kuzey Atlantik'ten Rusya'ya, AB üyesi olmayan NATO üyeleri ABD, Kanada ve İngiltere tarafından savunulduğunu belirten Stoltenberg, güneydoğu kanadı savunmasının da aynı şekilde AB üyesi olmayan Türkiye tarafından üstlenildiğini kaydetti.

Stoltenberg, “Türkiye'nin Suriye ve Irak ile sınırı bulunuyor. Türkiye DAİŞ ile uluslararası terörizme karşı verilen mücadelede son derece önemli rol oynadı” dedi.

Stoltenberg, "Ancak en önemlisi, konunun siyasi boyutu. Çünkü Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağları zayıflatmaya, bölmeye yönelik her tür girişim sadece NATO'yu değil, Avrupa'yı da bölecektir" uyarısı yaptı.

“SAVUNMA ALANINDAKİ ÇABALARI DESTEKLİYORUM”

AB'nin savunma harcamalarını artırma ve savunma sanayisini etkinleştirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "AB'nin savunma alanındaki çabalarını destekliyorum. Çünkü savunma harcamalarının artırılması, yeni askeri kapasiteler yaratılması ve Avrupa savunma sanayisindeki parçalı görünüme karşı önlemler alınması Avrupa'nın güvenliği için, transatlantik güvenlik için, hepimiz için iyi bir şey. Sonuçta NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıdığı sürece tüm bu çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Ama AB Avrupa'yı savunamaz" diye konuştu.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD ile yaşanan sürtüşme, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik ve Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması gibi gelişmeler, AB içinde stratejik özerklik düşüncesinin gündeme gelmesine neden olmuştu.