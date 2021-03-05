Dr. Afrini: Papa tüm taraflar arasında barışı sağlayabilir

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Kuzey Amerika Ulusal Kürt Kongresi Üyesi Dr. İhsan Afrini, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Kürdistan Bölgesi ile Irak’a gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi.

Ziyaretin önemi hakkında konuşan Dr. Afrini, “Papa Francis’in ziyareti, II. Ioannes Paulus (John Paul, Katolik Kilisesi'nin Polonya kökenli ilk Papa'sı) hayaliydi. Eğer 1999’a bakarsak, John Paul Irak’ı ziyaret etmeyi çok istiyordu. Papa Francis de bu hayali gerçekleştirmeyi çok istiyordu” ifadelerini kullandı.

Dr. Afrini, Papa’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Hristiyanlara “’Size yakın olduğumuzu ve sizi unutmadığımızı bilmenizi istiyoruz’ mesajını verecek” dedi.

İhsan Afrini, “Öte yandan Papa, 20 yıldır savaş, çatışma ve terörle mücadele gibi konularla hasıl olan tüm taraflar arasında barışı sağlayabilir. Papa, Irak halkına, Irak bileşenlerine; Kürtlere, Hristiyanlara, hatta kardeş olan Sünni ve Şiilere yakınlaşmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Bugün Irak’ı ziyaret edecek olan Papa, 7 Mart Pazar günü Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e gelecek ve Franso Hariri Stadı’nda 10 bin kişiyle buluşacak.

Papa Francis'ten önceki Hristiyan liderler II. John Paul ve 16’ncı Benedikt ziyaret etmek istemiş, ancak savaş ve çatışma ortamı nedeniyle bunu gerçekleştirememişti.