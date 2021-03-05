Başkan Barzani: Kürdistan halkı onurlu bir şekilde yaşamak için ayaklandı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, 5 Mart 1991’de Kürdistan halkının Baas rejimine karşı başlattığı büyük ayaklanmanın (Raperin) 30’uncu yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani, “Raperin’in 30’uncu yıldönümü vesilesiyle başı dik şehit aileleri, kahraman Peşmergeler, vatanseverler, devrimciler ve özgürlükçüler ile Kürdistan’ın tüm sınıf ve vatandaşlarını kutluyorum” dedi.

Raperin’in tarihsel bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Barzani, şöyle devam etti.

“Raperin, Kürdistan halkının özgürlük mücadelesinde esaret ve sömürgeciliğe karşı direnişte bir dönüm noktasıydı. Kürdistan halkı baskı, esaret ve meşru haklarının inkarını reddetti. Raperin’in amacı; baskı ve zulüm altında olduğu bir dönemde Kürdistan halkının toprak ve hak mücadelesiydi.”

Başkan Barzani, Raperin’in “Kürtlerin kendi topraklarında, demokratik bir tarzda yaşamak için kendi kurum ve kuruluşlarını oluşturmak ve haklarını özgürce kullamak için gerçekleştiğini” vurguladı.

“Bu kutlu anmada, Raperin’in yüksek değerleri ve amacının sonsuza dek korunması gerektiğini vurguluyorum” ifadesini kullanan Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Raperin’in amacı ve kazanımlarının kaybedilmesi ve küçük sınırlara çekilmeye çalışılması kabul edilemez. Kürdistan halkı çalıştı, kanını döktü ve onurlu bir şekilde yaşamak için ayaklandı. Raperin’in değeri ve amacını karşı olan tüm kişi ve tarafların, aslında şehitlerin kanına ve Kürdistan halkının onlarca yıldır yürüttüğü mücadele ve verdiği kurbanlara karşı olduğunun bilinmesi gerekir. Kürdistan’ın yüz binlerce evladı Raperin’in amacını ve değerlerini savunmaya hazırdır.”