PAK: Raperin, bağımsızlığa ‘Evet’ denmesiyle devam etti

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Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), 5 Mart 1991’de Kürdistan halkının Baas rejimine karşı başlattığı büyük ayaklanmanın (Raperin) 30’uncu yıldönümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

“5 Mart 1991 günü Güney Kürdistan’ın Ranya ilçesinde Kürdistan halkı Saddam Hüseyin Diktatörlüğüne karşı başkaldırıyı başlattı” denilen açıklamada, “Bu başkaldırı tüm Güney Kürdistan’a yayıldı. Bu başkaldırılar sonucunda Erbil, Süleymaniye, Duhok, Halepçe Irak devletinin işgalinden kurtarıldı. 1992’de seçimler yapıldı ve Kürdistan Federe Bölgesi parlamentosu ilan edildi. Başkaldırı 2005’te Irak Anayasası’nda Kürdistan Bölgesine Federe Statü’nün resmi olarak kabul edilmesiyle devam etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Başkaldırı, 25 Eylül 2017’de yapılan Bağımsızlık Referandumu’nda Kerkük ve Şengal de dahil, Güney Kürdistan halkının yüzde 93’ünün bağımsızlığa ‘Evet’ demesiyle devam etti” denilerek, şunlara dikkat çekildi:

“Kürdistan’ın tüm parçalarında özgürlük elde edilinceye kadar, halkımızın başlattığı başkaldırının devam edeceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Başkaldırının 30. yıldönümünde Güney Kürdistan Raperini’ni (Başkaldırısını) kutluyor, Raperin ve tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz”