Neçirvan Barzani: Birlikte hareket etmeliyiz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 5 Mart 1991’de Kürdistan halkının Baas rejimine karşı başlattığı büyük ayaklanmanın (Raperin) 30’uncu yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

“Bugün o kutsal günleri ve kahramanları anıyoruz” diyen Neçirvan Barzani, “Şehitlerin kutsal çabalarının hedefine ulaşması ve iyi bir gelecek inşa etmek için Kürdistan’ın tüm partilerinin ve bileşenlerinin birliği ile bütünlüğüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu nedenle tüm tarafları çatışmalardan uzak durmaya, birlik olmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, “Raperin’de tüm ulusal ve dini bileşenler, tüm farklı siyasi güçler ve partiler, tüm Kürdistanlılar birleşik bir cephede başarılı oldu. Şimdi de tüm bileşenler olarak, aynı tehditlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle yasal haklarınızı kullanın ve savunun” değerlendirmesinde bulundu.

Neçirvan Barzani, Raperin’in 30’uncu yılında Kürdistan özgürlük şehitlerini saygı ve minnetle andıklarını vurguladı.