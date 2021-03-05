Tarihi ziyaret başladı: Papa Irak’ta

BAĞDAT (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis 3 gün sürecek Irak ve Kürdistan Bölgesi temaslarına başladı.

Papa Francis’i Irak Başbakanı Mustafa Kazimi karşıladı.

Ziyaret kapsamında Bağdat, Necef ile Zikar’a gidecek Papa, daha sonra Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil ve Musul'da temaslarda bulunacak.

Papa’nın ziyareti öncesi Irak'ta sağlık ve güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Papa’nın ziyareti Irak’ta günlük yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının 5 binin üzerinde seyrettiği bir döneme denk geldi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanlarla dayanışma mesajı verecek olan Papa, diğer dini ve etnik gruplarla da ayrı ayrı görüşecek.

Necef ziyareti kapsamında Şiilerin dini mercii Ali Sistani ile de bir araya gelecek olan Papa, Erbil’de Franso Heriri Stadyumu’nda binlerce kişinin katılımıyla dua edecek.

Bağdat'a uçmadan önce Irak ve Kürdistan Bölgesi halkına hitaben video yayınlayan Papa Francis, ülkelerine barış elçisi olarak, onlara 'Hepiniz kardeşsiniz' demek için geldiğini, savaş ve terörle geçen uzun yıllardan sonra barış ve uzlaşma için dua edeceğini belirtti.

Uçağa binerken "Seyahatime başlamaktan mutluyum. Bu simgesel ziyaretle yıllardır kurban edilen bir ülkeye görevimi yerine getiriyorum" diye konuşan Papa, aşılanmış olmasına rağmen "Talimatlara uymaya ve herkesle el sıkışmamaya çalışacağım, ama çok da uzak durmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Papa'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyareti hem dini hem de siyasi açıdan önem taşıyor.