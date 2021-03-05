Pervin Buldan’dan K24’e: Kimse verilmiş bir söz olarak algılamasın

İSTANBUL (K24)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İstanbul’da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın toplantısında K24 muhabirinin sorusuna yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iki hafta önce ‘çözüm süreci’ ile ilgili yaptığı açıklamaya değindi.

Söz konusu konuşmasının “çok önemli ve tarihsel bir içeriğinin” olduğunu dile getiren Buldan, “O konuşmayı yapmadan iki gün önce bu ülkenin İçişleri Bakanı’nın bir televizyon programında bizim o süreçte yapmış olduğumuz çalışmalar, Kandil’de çekilen fotoğraflar, onun üzerinden beni ve arkadaşlarımı hedef gösteren bir açıklaması oldu. Yaptığım konuşmada, ‘Eğer o süreçle ilgili HDP’yi suçlu olarak göstermeye çalışırsanız sadece HDP’yi değil, kendiniz aslında yargılamalık olursunuz’ mesajını vermeye çalıştım” dedi.

“Yoksa onun dışında bize şu sözler söylendi, şu vaatler verildi şeklinde bir anlam çıkarılmasın” diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tamamıyla o sürecin taraflar arasında yapıldığı, bizim o süreçte bir arabuluculuk görevi üstlendiğimiz, bu görevi üstlendiğimiz esnada da yaşadığımız zorlukları, ama yaptığımız işin tarihsel olarak çok kıymetli olduğunu anlatmaya çalıştığım bir konuşmaydı. Dolayısıyla bu açıklamanın içerisinden farklı bir anlam çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iki taraf arasında yapılan bir görüşmeydi. Biz orada bu ülkeyi yönetenlerin, ülkenin Cumhurbaşkanı’nın ülkenin başbakanın bize vermiş olduğu izin ile onların onayı ile Kandil’e gittik, onların onayı ile İmralı’ya gidip görüşmeler yaptık. Şimdi bunun üzerinden farklı bir algı yaratmayı kabul etmediğimizi ima etmeye çalıştığım bir konuşmaydı.”

Buldan, “Hiç kimse verilmiş bir söz olarak algılamasın” diyerek, şunları kaydetti:

“O dönem kamuoyuna yapılan açıklamalar var, o dönemler akil insanlar denilen gruplara yapılan açıklamalar ve verilen sözler var. Bu sözler gizli saklı sözler değildir. Biraz onlara vurgu yapmaya çalıştım. Türkiye kamuoyunun bildiği bazı vaatler var. Dolmabahçe Mutabakatı dediğimiz o mutabakatla kamuoyuna açıkladığı 9 maddeden bahsediyoruz. Bu da aslında bir vaattir. Dolmabahçe’de altına imza atılan mutabakatın da bir vaat olduğunu söylemek istiyorum.”

Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Çözüm süreci başarıya ulaşırsa nelerin yapılacağına dair bizlere vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz" ifadelerini kullanmıştı.