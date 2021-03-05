Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı can kayıplarında artış

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan can kayıplarında artış görülüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 5 kişi Covid-19’dan yaşamını yitirdi.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 677 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 269 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 152 kişi sağlığına kavuşurken, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 110 bin 58 kişide Covid-19 tespit edilirken, bunlardan 104 bin 202 kişi sağlığına kavuştu, 3 bin 531 kişi ise yaşamını yitirdi.

2 bin 325 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.