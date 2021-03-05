Suriye'de 2 ayrı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
HABER MERKEZİ
Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile El Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.
Saldırıların olduğu bölgelerde, petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.
Hamran’daki saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.
Terhin'deki saldırıda ise can kaybına ilişkin henüz bilgi alınamadı.
Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Terhin bölgesi, 2 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.
Bab ve Cerablus ilçeleri Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.