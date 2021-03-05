Suriye'de 2 ayrı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.