Irak Dışişleri: Kürdistan Bölgesi’nin hazırlıkları üst düzeyde

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Papa Francis’i karşılamak için hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu açıkladı.

K24’e konuşan Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, Papa’nın Necef’te yüksek dini merci Ali Sistani ile bir araya geleceğini kaydederek, bunun tün din ve mezheplere bir mesaj olacağını belirtti.

Papa’nın ziyaret edeceği tüm yerlerde güvenlik tedbirlerinin alındığını vurgulayan Sahaf, Papa’nın Irak ziyaretinin Iraklıları mutlu ettiğini bildirdi.

Papa’nın cumartesi günü Necef’te Sistani ile görüşeceğini kaydeden Sahaf, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak hükümetiyle koordinasyon içerisinde hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Erbil ve Qerequş’da hazırlıkların en üst düzeyde olduğunu kaydeden Sahaf, Kürdistan Bölgesi’ndeki üst düzey hazırlıklardan mutluluk duyduklarını belirtti.