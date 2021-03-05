Kürdistan İslam Alimleri Birliği Başkanı, Papa’nın ziyaretini yorumladı

ERBİL (K24)

Kürdistan İslam Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Mela Said Weysi, Papa Francis’in ziyaretinin birlikte yaşam konusunda etkilerinin olacağını söyledi.

K24’ün haber bültenine konuk olan Kürdistan İslam Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Mela Said Weysi, Papa’nın ziyaretinin Kürdistan Bölgesi’nin büyük önem verdiği birlikte yaşam konusunda etkilerinin olacağını belirtti.

Papa’nı ziyaretinin çok açıdan önemli olduğunu vurgulayan Weysi, Kürtlerin tarih boyunca birlikte yaşam kültürlerini koruduğunu ifade etti.

Peşmerge’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürünü korumak için 1600’ü aşkın şehit verdiğini ve binlercesinin yaralandığı kaydeden Weysi, Papa’nın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaretinin mezhep savaşları ve DAİŞ teröründen dolayı göç etmek zorunda kalıp Kürdistan Bölgesi’ne sığınanları sahiplenmesinden ötürü Erbil yönetimine saygı mesajı taşıdığını bildirdi.

Papa’nın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ederek Franso Hariri Stadyumu’nda büyük ayin gerçekleştirecek olmasının Kürdistan Bölgesi’nin birlikte yaşam toprakları olduğu konusunda bir mesaj olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki İslam dini düşüncesinin aşırılıktan uzak olmasında Şeyh Abdusselam Barzani’den bugüne kadarki Kürt liderlerin rolünün olduğunu kaydeden Weysi, Papa’nın Necef’i ziyaret edecek olmasının da ayrıca mesajlarının olduğunu bildirdi.

Kum havzasının Necef’e göre daha aşırı tutumu olduğunu söyleyen Weysi, Necef Şiiliğinin daha ılımlı olduğunu belirtti.