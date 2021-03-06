Ankawalı Hristiyanlar: Kürdistan Bölgesi birlikte yaşamın yurdudur

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i Pazar günü karşılamak için bütün hazırlıkları tamamlarken, başkent Erbil’in dört bir yanı, barış ve birlikte yaşam mesajlarıyla donatıldı.

Papa, Franso Hariri Stadı’nda 10 bin kişiyle bir ayin düzenleyecek.

Ankawa Belediye Başkanı Romi Nuri, 2003’te sonra Kürdistan Bölgesi’nin tüm dinler ve Hristiyanlar için güvenli bir limana dönüştüğünü söylüyor.

Romi Nuri, “Papa’nın Kürdistan Bölgesi’ni ziyareti bir mesajdır. Kürdistan Bölgesi’nin tüm Irak Hristiyanları için güvenli bir liman, ulusal ve dini bileşenler için birlikte yaşamı derinleştirmenin sembolü olduğu mesajıdır” dedi.

Hristiyan gazeteci ve aktivistler de Papa’nın Kürdistan Bölgesi’ne ziyaretinin, Hristiyanların yurt dışına toplu göçünü durduracağını ve Avrupa ile Amerika’daki Hristiyanların da ülkeye geri dönüşünü sağlayacağını belirtiyor.

Papa dün Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı, bugün de Necef’e giderek Şii dini merci Ali Sistani’yle görüşecek.