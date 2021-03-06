Papa Francis, Ali Sistani’yle görüştü

NECEF (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak ziyaretinin ikinci gününde Necef’te Şii yüksek dini merci Ali Sistani’yle bir araya geldi.

84 yaşındaki Papa Francesco ile 90 yaşındaki Ayetullah El Sistani'nin görüşmesi 45 dakika kadar sürdü.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre tarihi görüşmede, Irak'taki farklı dini gruplar arasındaki diyalog çalışmaları da ele alındı. Papa, "Irak'ın, bölgenin ve tüm dünyanın iyiliği için farklı dinler arasında karşılıklı saygı ve diyaloğun beslenmesinin önemini" vurguladı.

Papa ayrıca Sistani'ye, son yıllarda yaşanan şiddet olayları ve güçlükler sırasında "en zayıf durumdakileri, zulme uğrayanları savunduğu" için teşekkür etti.

Necef’ten bildiren K24 muhabiri, Papa’nın Sistani’yle görüşmesinin ardından Nasiriye Müzesi ile antik Ur kentini ziyaret edeceğini aktardı.

Papa dün Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yle Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda görüşmüş, ardından Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le bir araya gelmişti.

Papa aryıca Bağdat’taki Seyit Necat Kilisesi’ne ziyarette bulunarak barış ve birlik mesajı verdi.

Papa Francis'in (@Pontifex) Necef'te Şii yüksek dini merci Ali Sistani'yi ziyaretinden kareler...



📸: AFP pic.twitter.com/XpnCSR7bTW — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 6, 2021