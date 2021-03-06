Duhok’ta Covid-19 aşılaması başladı

DUHOK (K24)

Duhok’tan aktaran K24 muhabiri, kentte devam eden Covid-19 aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muhabirimiz, Duhok’ta ünlü Doktor Abdullah Said’in ilk aşıyı olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nde ilk etapta 5 bin doz aşı geldi ve ihtiyaç oranına göre illere dağıtıldı.

Bu kapsamda Duhok için 920 doz ayrıldı ve ilk aşamada 460 sağlık çalışanı aşılanacak.

Süleymaniye ve Halepçe’de de önümüzdeki günlerde sağlık çalışanları aşılanacak.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 110 bin 58 kişide Covid-19 tespit edilirken, bunlardan 104 bin 202 kişi sağlığına kavuştu, 3 bin 531 kişi ise yaşamını yitirdi.

2 bin 325 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.