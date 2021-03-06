ABD-Meksika sınırında bir ayda 100 bin gözaltı

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Başkan Joe Biden'in göreve başladığı ilk ay boyunca Meksika sınırında görülen hareketlilik 2019 haziranında yaşanan akından sonra en yüksek orana ulaştı.

Reuters'a konuşan isimsiz kaynakların aktardığı bilgiye göre şubat ayında Meksika sınırında gözaltına alınan mülteci sayısı bir önceki aya göre 78 bin arttı.

Rakam sınır geçiş istatistiklerine göre şubat ayları göz önüne alındığında 2006 yılından bu yana en yüksek sayıyı temsil ediyor.

Kaynaklar 3 Mart çarşamba günü 4 bin 500'ü aşkın göçmenin sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı. Tek bir günde yaşanan geçiş sayısı göçmen akınının mart ayında artacağına işaret ediyor.

Cumhuriyetçi kanadın Temsilciler Meclisi grup başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden'e cuma günü gönderdiği bir mektupta, yeni yönetimin güney sınırı politikaları hakkında 'derin endişe duyduğunu' belirtti.

McCarthy mektubunda, "Sınır krizini kabul ederek bir plan geliştirmeli ve Meksika ve Orta Amerikalı mültecileri güney sınırımıza tehlikeli bir yolculuk yapmaktan kesinlikle caydırmalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetiminde yürürlüğe sokulan 42. madde uyarınca Covid-19 salgını gerekçesiyle sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan mülteciler hızla sınır dışı ediliyor.

Joe Biden yönetimi, şubat ayında refakatsiz çocukları bu maddeden muaf tuttu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma sözcüsü, şubat ayına ait resmi istatistiklerinin gelecek hafta açıklanmasının öngörüldüğünü söyledi.