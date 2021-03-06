Papa Ur kentinden seslendi: Biz, İbrahim’in torunlarıyız, birbirimizi sevmeliyiz

NASİRİYE (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Irak ziyaretindeki bugünkü duraklarından biri de Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar vilayetinin merkezi olan Nasiriye’de yer alan antik Ur kenti oldu.

Ur kentinde Papa’yı Müslüman, Ezidi, Zerdeşti ve Hristiyan din adamları karşıladı. Papa’nın gelişi sırasında yerel folklor ezgileri ve ilahiler çalındı, Kur’an okundu.

Papa Francis, antik Ur kentinde



Ur kenti, Hz. İbrahim'in doğduğu yer olarak biliniyor @pontifex



📸AFP pic.twitter.com/8nf3sdhgrF — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 6, 2021

Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, “Birlik, beraberlik ve iman Ur’dan başladı. Biz, İbrahim’in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Irak’taki terör saldırılarına da değinen Papa, “Terör, dini kullanıyor. Biz de dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak’a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, “Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez” dedi.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına da konuşmasında yer veren Papa, virüsün dayanışmayla ve mesafe kuralına uyarak yenilebileceğini vurguladı.

Katoliklerin ruhani liderinin konuşması sonrasında Ezidi, Zerdeşti, Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından ortak dualar edildi.

Ur kentindeki programın ardından helikopterle Bağdat’a hareket eden Papa, Mar Yusuf Kilisesi’ni ziyaret ederek başkentteki programını tamamlayacak. Papa, yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.

Irak ziyaretine dün başlayan Papa Francis, başkent Bağdat'ta Başbakan Mustafa Kazimi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.

Katoliklerin dini lideri bugünse ilk olarak Necef’te Şii yüksek dini merci Ali Sistani’yle bir araya geldi.