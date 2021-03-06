Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı

HABER MERKEZİ

NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı Persevarence‘ın test sürüşü sosyal medya hesabından duyuruldu.

Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yapıldı. "Harekete geçtim. Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Gördükleriniz tekerlek izlerim. Bırakacak daha çok iz var" notu yer aldı.

18 ŞUBAT'TA MARS'A İNDİ

30 Temmuz 2020'de yola çıkan keşif aracı Perseverance 18 Şubat’ta Kızıl Gezegen'e indi.

Plütonyum yakıtı ile çalışan Perseverance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen en gelişmiş araç olarak nitelendiriliyor.

2 YIL MARS'TA KALMASI PLANLANIYOR

Keşif aracının, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik kolu ve bir minik helikopteri bulunuyor.

Perseverance'ın önümüzdeki günlerde Jezero Krateri'nde daha uzun test sürüşleri yapması bekleniyor.