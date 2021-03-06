Salgında son durum: 198 yeni vaka, 3 ölüm
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre 198 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 151 olarak açıklandı.
Vakaların kentlere göre dağılımı şöyle: Erbil 63, Süleymaniye 37, Duhok 94, Germiyan 4.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şöyle:
Test: 1 milyon 219 bin 649
Vaka: 110 bin 256
İyileşen: 104 bin 353
Tedavisi süren: 2 bin 369
Ölüm: 3 bin 534