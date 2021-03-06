Salgında son durum: 198 yeni vaka, 3 ölüm

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre 198 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 151 olarak açıklandı.

Vakaların kentlere göre dağılımı şöyle: Erbil 63, Süleymaniye 37, Duhok 94, Germiyan 4.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 219 bin 649

Vaka: 110 bin 256

İyileşen: 104 bin 353

Tedavisi süren: 2 bin 369

Ölüm: 3 bin 534