Afrin’deki silahlı gruplar 60’tan fazla zeytinliğe el koydu
HABER MERKEZİ
Rojava’nın Afrin kentinde bulunan eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak bilinen Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların bölge halkına yönelik hak ihlalleri devam ediyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) raporuna göre, Sultan Murad adlı silahlı grubun geçtiğimiz günlerde Şera ilçesine bağlı Meydank köyünde 60'tan fazla zeytinliğe el koydu.
Raporda el konulan zeytinliklerin sahiplerinin, Türkiye ve silahlı grupların 18 Mart 2018 yılında Afrin’e girmesiyle zorunlu olarak göç ettikleri belirtildi.
Rapora göre, Siqor El-Şam adlı silahlı grup da Bilbil ilçesine bağlı Kızılbaş köyünde 400 zeytin ağacını kesti.
Afrin’in 18 Mart 2018'de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girmesinin ardından yarım milyondan fazla zeytin ağacının kesildiği biliniyor.