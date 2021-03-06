Macar Bakan: Kürdistan Bölgesi’yle omuz omuza savaşmış olmaktan gurur duyuyoruz

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Macaristan’ın Zulme Uğrayan Hristiyanlara Yardımdan Sorumlu Devlet Bakanı Tristan Azbej’i kabul etti. Görüşmede Macaristan’ın Erbil Başkonsolosu István Emri de hazır bulundu.

Bakan Tristan Azbej, ülkesinin, dini ve ulusal gruplar arasında birlikte yaşam atmosferini oluşturduğu için Kürdistan Bölgesi’ne müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin DAİŞ’e karşı Kürdistan Bölgesi’yle omuz omuza savaşmış olmasından gurur duyduklarını vurgulayan Azbej, Macaristan’ın Kürdistan Bölgesi’ne yardım ve işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

Azbej ayrıca, yüzbinlerce göçmen ve mülteciye kapılarını açtığı için de Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Başkan Barzani de DAİŞ terörüyle mücadelede Kürdistan Bölgesi’ne yardımları için Macaristan hükümetine teşekkürlerini iletti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi konusu da görüşmede ele alındı.