İran destekli milislerle şiddetli çatışmalar: 90 ölü

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İran destekli Husi milislerinin Yemen'in kuzeyindeki stratejik Marib şehrinin kontrolünü ele geçirmek için saldırılarını sürdürdükleri bir dönemde, kaynaklar, hükümet güçleri ile Husi milisleri arasında son 24 saat içinde çıkan çatışmalarda her iki taraftan da 90 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hükümet kaynakları AFP'ye yaptıkları açıklamada, çatışmanın altı cephede patlak verdiğini belirterek, hükümet güçleri saflarında kayıp sayısının 32 olduğunu belirtti.

HUSİLERDEN HASTANAYE ROKET SALDIRISI

Öte yandan Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan bir hastaneye düzenlediği roket saldırısında bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen hükümetinden veya Husilerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husilerin hem de hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.