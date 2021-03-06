SMDK: Cerablus ve Bab saldırılarını Rusya gerçekleştirdi

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Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine, dün akşam saatlerinde düzenlenen balistik füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 3'ten 4'e yükseldi.

Muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK tarafından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Rusya, Halep kırsalını yeni bir saldırıyla hedef alarak, devlet terörü uyguluyor. Hamran ve Terhin'deki saldırılar, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci Rusya'nın uyguladığı devlet terörünü temsil ediyor. Saldırıyı Rusya 3 füzeyle gerçekleştirdi" ifadeslerine yer verildi.

Açılamada "Rusya'yı yükümlülüklerine uymaya zorlayan sağlam bir uluslararası duruşa ihtiyaç var" görüşü paylaşıldı.

Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunana Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya dün akşam saatlerinde balistik füze saldırısı düzenlenmişti.

Hedef alınan noktalarda, eski yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana gelmişti.