Keldani Kilisesi: Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam tablosu örnek olmalı

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Erbil Keldani Kilisesi Metranı (piskokopos) Beşar Werde, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in yarın Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi.

Beşar Werde, Papa Francis’in Erbil’de gerçekleştireceği duaya tüm bileşenlerin katılacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki huzur ve güven ortamından övgüyle bahseden Beşar Werde, toplumsal barışın sağlanmasının tüm inançların özgürce yaşanmasına bağlı olduğunu dile getirdi.

Papa’nın ziyaretinin çok önemli olduğunu belirten Hristiyan din adamı Beşar Werde, “Papa’nın ziyareti büyük bir olay. Papa, Katolik dünyası için kutsal, diğer inanç grupları için de çok önemli bir simge. Tüm bileşenler Papa’nın gerçekleştireceği duaya katılacak” ifadelerini kullandı.

Erbil’de gerçekleşecek duanın tüm dünyanın gündeminde olacağını belirten Beşar Werde, “Bu tabloyu tüm dünyaya göstermek istiyoruz ki; Erbil çok huzurlu bir yer ve bu kentte toplumsal barış sağlanmıştır” dedi.

Irak ziyaretine dün başlayan Papa Francis, başkent Bağdat'ta Başbakan Mustafa Kazimi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.

Katoliklerin dini lideri bugünse ilk olarak Necef’te Şii yüksek dini merci Ali Sistani’yle bir araya geldi.

Papa Francis’in Irak ziyaretindeki bugünkü duraklarından biri de Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar vilayetinin merkezi olan Nasiriye’de yer alan antik Ur kenti oldu. Papa, yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.