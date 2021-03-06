Irak’ta 6 Mart ‘Ulusal Hoşgörü’ günü olarak ilan edildi

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış ve hoşgörü eksenleri Papa Francis ile Şiilerin en büyük dini mercii Ali Sistani'nin tarihi görüşmesi ve antik Ur kentindeki dinler arası görüşme münasebetiyle her yıl 6 Mart'ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün Irak ziyaretine başlayan Katoliklerin dini lideri Papa Francis, bugün Şiilerin en büyük dini mercii Ali Sistani ile Necef kentindeki evinde bir araya gelmişti.

Daha sonra Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentini ziyaret eden Papa, burada Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından karşılanmıştı.

Papa Francis, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti.

16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Francis, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.