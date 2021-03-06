Papa Bağdat’ta ayin yönetti: Tüm inançlara saygı gösterilmeli

K24 (BAĞDAT)

Irak’ta temaslarını sürdüren Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis , Bağdat’taki Mar Yusuf Kilisesi’ndeki ayini yönetti.

Birçok din adamı, vatandaş ve üst düzey Iraklı yetkilinin katıldığı ayini yöneten Papa, “Tanrı’dan Irak ve bölge halkını korusun” diye dua etti.

“Bu bölge farklı inançlara sahip bir bölgedir” diyen Papa, farklı din ve inançlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm aşırılıkları ve güç kullanımını reddettiklerini belirten Papa, “Irak ve bölgede barış ve huzurun sağlanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güç kullanımını meşru bulmadıklarını belirten Papa, dünyanın güç kullanılarak değişeceğine dair düşünceye katılmadığını ifade etti.

Irak ziyaretine dün başlayan Papa Francis, başkent Bağdat'ta Başbakan Mustafa Kazimi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.

Katoliklerin dini lideri bugünse ilk olarak Necef’te Şii yüksek dini merci Ali Sistani’yle bir araya geldi.

Papa Francis’in Irak ziyaretindeki bugünkü duraklarından biri de Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar vilayetinin merkezi olan Nasiriye’de yer alan antik Ur kenti oldu. Papa, yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.