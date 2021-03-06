Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı
HABER MERKEZİ
Bundesliga’nın 24’üncü haftasında Bayern Munih ve Borussia Dortmund Allianz Arena'da 3 puan mücadelesi verdi.
Maça muhteşem başlayan Borussia Dortmund, 2’nci ve 9’uncu dakikalarda Erling Haaland ile art arda golleri buldu.
Büyük bir şok yaşayan Bayern, 26’ncı ve 44’üncü dakikalarda sahneye çıkan Robert Lewandowski'nin golleriyle eşitliği yakaladı.
İlk yarı 2-2'lik eşitlikle sona ererken, Bayern fırtınası son dakikalarda esti. 88’inci dakikada Leon Goretzka ile öne geçen Bavyera ekibi, 90’ıncı dakikada Robert Lewandowski ile sonuca gitti.
Lewandowski'nin hat-trick yaptığı mücadele Bayern Münih'in 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Bu galibiyetle puanını 55’e çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 39 puanla 6’ncı sırada kaldı.