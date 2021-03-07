Papa Francis başkent Erbil’de

ERBİL (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis başkent Erbil’e görkemli bir törenle karşılandı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i taşıyan uçak saat 08.20’de Uluslararası Erbil Havalimanı’na indi.

Papa, havalimanında Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, tüm bakanlar, dini temsilciler ve ilahi okuyan koro tarafından karşılandı.

Kürdistan’ın bütün ulusal ve dini bileşenlerinin kıyafetlerini giyen karşılama korosu, ellerinde barışı simgeleyen zeytin dallarıyla Papa’ya sevgi gösterisinde bulundu.

Papa, Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle yaptığı görüşmenin ardından, Başkan Mesud Barzani’yle bir araya geldi.

Başkan Barzani’yle görüşmesinde sıcak karşılama için teşekkür eden Papa, Erbil’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bağdat, Necef ve Zikar vilayetindeki Ur kentindeki temaslarını tamamlayıp Erbil'e gelen Papa’nın Musul’a geçmesi ve Musul kilisesinde DAİŞ kurbanları için dua etmesi bekleniyor.

Musul’dan Qerequş’a geçip Tahire Kilisesi’nde ayin düzenlemesi beklenen Papa, ardından Erbil’e gelip saat 16.00’da Franso Hariri Stadyumu’nda 10 bin kişinin katıldığı dini töreni yönetecek.